Süleyman Soylu sözünü tutmadı: Somalı madenciler Ankara'ya gidiyor

Manisa Soma'da yüzlerce Uyar Maden işçisinin tazminat hakları verilen sözlere rağmen ödenmedi. İşçiler defalarca konuyla ilgili eylem yapmış, Ankara'ya gitmişti. Dönemin AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. Soylu, işçilere “15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim” demişti. İşçiler, Enerji ve İçişleri bakanlıklarında bürokratlar ve komisyonlarla da görüşmeler yapmıştı.

ANKA'nın haberine göre Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Sözünü verdiniz, tutun. Devlet verdiği sözü tutar” dedi.

Haklarını almak için aylardır beklediklerini ancak “artık sabırlarının kalmadığını” dile getiren Somalı madenciler, bugün Ankara’ya doğru yola çıktı. Soma’da basın açıklaması yapan işçiler “Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri” sloganı attı. İşçiler yarın AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşecek ve alacaklarının bir an önce hesaplarına yatırılmasını isteyecek.

'Son kez Ankara’ya geliyoruz'

İşçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözünü anımsatarak; kendilerine torba yasayla birlikte ödeme kararı çıkarıldığını ancak halen ödeme yapılmadığını söyledi.

Çetin, 880 işçiye 25 milyon lira ödeme yapılması gerektiğini belirterek, kendilerine ödemenin yapılması için verilen sürenin bugün dolduğunu dile getirdi. Çetin, bu söz tutulmasa eylemlerini tekrar başlatacaklarını vurguladı.

Maden işçilerinden Cuma Varol da 10 yıldır haklarının ödenmediğini kaydederek, "Mağduriyetimizin giderilmesi için elinizden geleni yapın, son kez Ankara’ya geliyoruz" dedi.