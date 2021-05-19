Madenciden uyarı: Hakkımızı vermezseniz Ankara'ya gelir alırız

Soma'da yüzlerce Uyar Maden işçisinin tazminat hakları verilen sözlere rağmen ödenmedi. İşçiler bugün Soma Kaymakamlığı önünde yaptıkları basın açıklamasında hakları ödenmezse yeniden Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

İşçilerin 12 Ekim 2020’de başlattıkları direnişin ardından başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere AKP'li yetkililer tazminatların ödenmesi için bir torba yasa çıkarılacağı sözünü vermişti. Aradan geçen aylara karşın ne bir yasa çıktı ne de sözler tutuldu.

Uyar Maden İşçileri ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası bugün Soma'da kaymakamlık önünde yaptıkları basın açıklamasıyla haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini, tazminatlarının ödenmemesi halinde Ankara'ya yeniden yürüyüş başlatacaklarını duyurdu.

İşçilerden Himmet Mutlu yaptığı açıklamada yapılan görüşmelerde bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim" dediğini hatırlattı. Enerji ve İçişleri bakanlıklarına bağlı bürokratlar ve komisyonlarla da defaten görüşmeler yapıldığını ve kendilerine AKP olağan kongresi sonrasında yasa çıkarılacağının beyan edildiğini kaydeden Mutlu "Ancak aylar geçmesine rağmen ne yasa çıktı ne sözler tutuldu, ne haksızlık giderildi ne de somut tatmin edici çözümler üretildi" dedi.

'Bu Ankara hep sermayedarların çıkarlarını mı korur?'

Bu süreçte patronların milyar dolarlık vergi borçlarının bir kalemde silindiğine, halkın sırtına yük olan sermayenin bir dediğinin iki edilmediğine dikkat çeken Mutlu "Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz çocuğumuzun eğitimi, sağlığı, geleceği, boğazından geçecek aşı için çalışıyoruz. Bunu çalmanıza izin vermeyeceğiz" dedi.

"Sözlerinizi yerine getirin. Çok kolay 'söz namustur, onurdur' diyorsunuz. Bu sözleri sarf etmek ve yerine getirmemek öyleyse ne anlama gelir?" diyen Mutlu "Biz işçiler Ankara’yı bizi gözeten, bizim temsilcilerimizin olduğu yer olarak biliyoruz. Yoksa öyle bir Ankara yok mu? İşçinin, köylünün bir Ankara’sı yok mu? Bu Ankara hep sermayedarların çıkarlarını mı korur? Eğer işçinin kazanılmış hakkını vermeyecekseniz biz bildiğimiz o eski Ankara’ya geliriz. Hakkımızı almadan da dönmeyiz" diye konuştu.