Grevdeki ADKOTURK işçilerine Kadın Dayanışma Komitelerinden dayanışma ziyareti

Tekirdağ Çerkezköy'deki hazır makarna üreticisi ADKOTURK'te çalışan ve Tekgıda-İş Sendikası'na üye olan işçiler geçtiğimiz günlerde greve çıkmıştı.

Grevin 19. gününde Çerkezköy Kadın Dayanışma Komiteleri ADKOTURK işçilerini ziyaret etti. Ziyarette, işçilerle sohbet edilirken dayanışmayı büyütme çağrısına da destek verildi.

Kadın işçilerden greve davet çağrısı

Çalışan işçilerin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fabrikada kadınlar içeride çalışan arkadaşlarını da aralarına katılmaya davet etti.

Fabrikadaki haksızlıkların karşısında duran işçiler söz söyleme ve sendikal örgütlenme haklarını kullanmalarının en temel hakları olduğunu ve mücadeleyi birleşerek kazanacaklarını belirtti.

'Halaylar çekerek içeri tekrar gireceğiz'

''Aramıza her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor, grevimiz büyüyor, biz mücadelemizi sürdüyoruz. Haklı olduğumuz bize katılan arkadaşlarımızla yeniden ispatlanıyor'' diyen işçiler, "Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Biz içeri gireceğiz, hem de halaylar çekerek gireceğiz, biz kazanmak için veriyoruz mücadelemizi" yanıtını verdi.