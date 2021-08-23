Adkoturk işçileri greve çıktı

Tekgıda-İş Sendikası'na üye 21 işçinin dört ayı aşkın süredir direnişte olduğu hazır makarna üreticisi Adkoturk'te çalışan işçiler bu sabah greve çıktı.

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan fabrikada patronun Tekgıda-iş Sendikası'nın tüm görüşme taleplerini reddetmesi ve uzlaşmaması sonucunda işçiler greve gideceklerini açıklamış, yönetim grev öncesi işçileri tehdit etmişti.

Çevik kuvvetin çevre ilçelerden getirilerek grevi engellemeye çalışması da arbedeye neden oldu. Servislerle işyerine gelen işçilerin greve katılmasını engellemek için polis işçilerle servis arasına bariyer oluşturdu.

Öte yandan yasal haklarını kullanan işçiler grevin sürdüğünü belirtti.

'İşçilerin kararlı mücadelesini selamlıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tekirdağ İl Örgütü de işçileri ziyaret ederek greve destek verdi.

Açıklamada, "TKP Tekirdağ il örgütü olarak Adkoturk Fabrikasında bu sabah greve geçen işçilerle beraberiz. Polisin grevi kırmaya çalışmasını kınıyor, işçilerin kararlı mücadelesini selamlıyoruz" denildi.