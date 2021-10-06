Valilikten bu kez Üsküdar'da atık kağıt işçilerine operasyon açıklaması

İstanbul'da atık kağıt depolarına baskınlar sürüyor.

Ümraniye ve Ataşehir'de atık kağıt işçilerine yönelik operasyonlara dair konuşan işçiler operasyonların arkasında Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile gelecek rant olduğunu söylemişti.

İstanbul Valiliği ise Ataşehir'deki baskınla ilgili açıklama yaparak olayın "eşzamanlı bir denetim çalışması" olduğunu söyledi.

Valilik yeni bir açıklama yaparak Üsküdar'da da "eş zamanlı denetim" yapıldığını duyurdu.

Üsküdar'daki baskınlarda 31 "düzensiz göçmen"in sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada baskınlarda "elde edilen" çek çek aracı, boş çuval sayısı ve atık miktarı gibi bilgilere yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üsküdar ilçemizde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün (723) personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (20) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (31) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; (64) çekçek aracı ve (82) boş çuval ile (27) tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, (8) kamyonet trafikten men edilmiş, (16) yer mühürlenmiş, (1) adreste belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Üsküdarlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."