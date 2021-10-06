Valilikten bu kez Üsküdar'da atık kağıt işçilerine operasyon açıklaması

İstanbul'da atık kağıt depolarına baskınlar sürüyor.
Ümraniye ve Ataşehir'de atık kağıt işçilerine yönelik operasyonlara dair konuşan işçiler operasyonların arkasında Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile gelecek rant olduğunu söylemişti.
İstanbul Valiliği ise Ataşehir'deki baskınla ilgili açıklama yaparak olayın "eşzamanlı bir denetim çalışması" olduğunu söyledi.
Valilik yeni bir açıklama yaparak Üsküdar'da da "eş zamanlı denetim" yapıldığını duyurdu.
Üsküdar'daki baskınlarda 31 "düzensiz göçmen"in sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada baskınlarda "elde edilen" çek çek aracı, boş çuval sayısı ve atık miktarı gibi bilgilere yer verildi.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: