'Atık işçilerine operasyonların nedeni Erdoğan'ın projesi'

Ataşehir'de atık kağıt depolarını hedef alan polis ve belediye ekipleri işçilerin barakalarını yıkmış, kağıt toplama araçlarına el koymuştu. Ümraniye’de de polis baskınıyla kağıt atık depoları mühürlenmiş, içerideki malzemelere el konulmuştu. Ataşehir'deki gece baskınlarıyla 200'e yakın atık kağıt işçisinin gözaltına alındığı, burada çalışan göçmen işçilerin ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü söylenmişti.

Geri Dönüşüme Katkı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salman Yıldırım ve Ümraniye’de kağıt atık işi yapan Mehmet Aytar atık kağıt işçilerinin yaşadıkları süreci ve sorunlarını soL’a değerlendirdi. Atık kağıt işçileri operasyonların arkasında Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Valiliğin AKP'lilere alan açmak adına kararname çıkarmasının olduğunu söylüyorlar.

Ümraniye’de atık kağıt işi yapan Mehmet Aytar soL'a yaptığı değerlendirmede şöyle söyledi:

İstanbul Valiliği bir karar almış bir ay önce, tüm depocular “çekçek”leri ortadan kaldıracaklarmış. İstanbul’un 39 tane ilçesi var, şu anda 1350 depo sadece bu işi yapıyor İstanbul’da. Lisanslı olan da 260 tane büyük firma var. Lisanslı olmayanlar da topladıkları atıkları bu büyük firmalara getiriyorlar. Her bölgede operasyon yapıyorlar. Ümraniye’de iki gün önce hiçbir uyarı yapmadan operasyon yaptılar. Bir sabah saat 10:00’da panzerle çevik kuvvet ekipleriyle, iş makineleriyle, bir sürü zabıtayla geldiler.

'Kepçelerle, panzerlerle gelip el koydular'

Benim çalıştığım bölgede, Ümraniye Esenkent’te sadece 85 tane depo var. 5-6 tane büyük fabrika var. Kepçelerle panzerlerle gelip depolardaki atıklara el koydular. El koyduktan sonra insanlar itiraz etti. Burada 300-400 kişi vardı. İnsanlar depolardaki mallarını toplamak için polisten 1-2 saat müsaade etmesini istedi. Polisin yanıtı sadece çantanızı alıp çıkacaksınız oldu. İnsanlar ‘nasıl çıkalım mallarımıza nasıl el koyarsınız bize iki üç gün müsaade edin’ dediğinde biber gazı sıktılar ve plastik mermilerle müdahale ettiler. Buradaki tüm depoları mühürledirler. Arkadaşları gözaltına aldılar. Dün gece Ataşehir’de de operasyon yaptılar. Durmuyorlar peş peşe operasyon yapıyorlar.

Herkes çok korkmuş durumda

İnsanların çoğu mağdur oldu. 4-5 çocuğu olan, çocukları okula giden insanlar var. Binlerce insan buradan ekmek yiyor, valilik nasıl bu insanların ekmeğini elinden alıyor? Burada şu anda kimse çalışamıyor. Herkes çok korkmuş durumda. Zaten malların çoğunu aldılar ve depoları mühürlediler. Cuma günü kâğıt atık işçileri tekrar bir basın açıklaması yapmayı düşünüyor. Bu süreçte bazı milletvekilleri, meclis üyeleri ve gazeteciler yanımızda olmuştu. Biz artık buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle olmaz, nereye kadar gidecek? Bu depoların hepsini kapatamazlar, binlerce insan ekmek yiyor.

Operasyonlar Emine Erdoğan'ın projesi nedeniyle

Herhalde başında Emine Erdoğan’ın olduğu “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili Gebze’de bir tesis kurulmuş. Bu malları belediye alacak, devlet alacak deniyor. Zaten yine devlete gidiyor, nereye gidiyor? Cumhurbaşkanının eşinin projesi için binlerce kişinin ekmeğine el koyuyorlar. Binlerce insan mağdur, bu insanlar Türkiye Cumhuriyet vatandaşı değil mi? Seçimden önce bizim iş yerlerimizi kapı kapı dolaşıp oy istiyorlar. Şimdi ne oldu? Mağdur insanların yanında yalnızca mağdur insanlar var. Zenginler ortada yok.

Geri Dönüşüme Katkı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salman Yıldırım da soL'a yaptığı değerlendirmede şöyle söyledi:

‘Geri dönüşüm emekçileri, çekçekçiler çevreye rahatsızlık veriyor, çevreyi kirletiyor’ gerekçesiyle Valilik dükkân mühürleme yapıyor. Benim çalıştığım mahallede de Belediye bu şekilde zabıta göndermişti. Mahallede düzensiz çalışma var, imarı olmayan yerde iş yeri ruhsatı isteme gibi meselelerle üzerimize gelmişlerdi. Biz Avcılar Yeşilkent'teki atık işçisi arkadaşlarımızla bir araya geldik, örgütlendik. İş yerimizi kapattırmayız diyerek bu sorunlar etrafında örgütlendik. Dernekleşme çalışmaları yaptık ve belediye bizi muhatap aldı. Zabıtalar sürekli bizi taciz ediyordu, bunu durdurduk. Buradaki sorunu biz belediyeyle çözdük.

'Kendi yandaşlarına alan açıyorlar'

Ümraniye-Ataşehir bölgesinde ise Valilik direkt karar alıyor. Bunlar çevreyi kirletiyor diye. İnsanlar çöpe giden malzemeleri alıyor, ayrıştırıyor ve kullanılabilir hâle getiriyor. Depolara tedarik ediyorlar. Burada bir rant var ve ciddi bir para var ve Valilik bunu gözeterek Sıfır Atık Projesi kapsamında kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyor. Kendi cenahlarını oluşturmaya çalışıyorlar Emine Erdoğan’ın projesi üzerinden ve insanların üzerine gidiyorlar. Valilik kararnameyle bu iş yerlerini kapatmaya çalışıyor ve oradaki insanlar da direniyor. İnsanların çevre rahatsızlık verdiği yok; sadece bu projeyle kendi yandaşlarına alan açıyorlar. Belediye ihale açıyor 10 kişi katılıyor bu ihaleyi AKP’li bir meclis üyesi alıyor ve tekelleşiyor. Belediyeler Valiliğin çıkardığı kararnameden destek alarak bu alanı kapatıyor.