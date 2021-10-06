Valilikten atık kağıt işçilerine polis baskınıyla ilgili açıklama

İstanbul'da Ümraniye'nin ardından Ataşehir'de de atık kağıt işçilerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.

soL'a konuşan işçiler operasyonların arkasında Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile gelecek rant olduğunu açıklamıştı.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada "Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir" dedi. Valilik Ataşehir'deki "denetimlerde" 90 çekçek aracı, 136 boş çuval ile 30 tona yakın kağıt ve plastik atık "elde edildiğini", 30 adreste tahliye ve 15 adreste yıkım yapıldığını duyurdu. Valilik ayrıca tespit edilen 78 "düzensiz göçmen"in de sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ataşehir ilçemizde ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün (626) personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (48) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (78) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; (90) çekçek aracı ve (136) boş çuval ile (30) tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, (30) adreste tahliye, (15) adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir.

Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Ataşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."