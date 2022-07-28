Uzun namlulu silahlarla poz veren AKP'li Savcı Sayan'dan açıklama

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın beraberindeki bir grup tarafından uzun namlulu silah taşıyarak kent sokaklarında yürüdüğü görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntüler hakkında konuşan Sayan, saha çalışması sırasında ekibinin saldırıya uğradığını ifade ederek güvenlik tedbiri alındığını öne sürdü.

TELE 1’den Luiz Letisya Azak'a konuşan Savcı Sayan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

'Güvenlik tedbirleri artırılmıştır'

Saha çalışması sırasında saldırıya uğradığını iddia eden Sayan, “27. 07. 2022 tarihinde saat 19:00’da ilimizin Murat mahallesinde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Sayan hakkında ortaya çıkan 'Ağrıspor' ile ilgili iddiaya göre; Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında Ağrıspor’un satışı üzerinden kavga çıktı. Sayan, kavgada bazı yakınlarının darp edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Sayan konuya ilişkin olarak şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haber ile partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir.

Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehre hizmet etmeye partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya ulaştırmaya gayret ettim edeceğim.

Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim yaktılar yine gönderdim, giremezsin hiç bir siyasetçi gitmedi dedikleri mahallelere köylere gittim yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiç bir güç engelleyemez. Ak Partimize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir tehdit Sayın Genel Başkanımızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz durmak yok yola devam”

Basın açıklaması yapılacak

Ağrıspor’a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Yarın saat 19:00’da kulübümüzü bu duruma düşürenler, kuyusunu kazanlar, iş çevirenler hakkında bilgi, belge ve deliller ile beraber basın açıklaması yapılacak. Başkanımız Mehmet Yıldırım ve kulüp müdürümüz Kerem Adıgüzel birlikte bu basın açıklamasını yapacaklar. Tüm Ağrı halkını bu canlı yayını izlemeye davet ediyoruz. İlimiz ve kulübümüzün selameti için bu basın açıklamasını maalesef yapmaya mecbur kaldık.”