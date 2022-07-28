Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'provokasyon' açıklaması: 'Savcı Sayan sorumludur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı'da tarihi yerleri ve esnafı ziyaret edecek.

Halk TV'nin haberine göre Kılıçdaroğlu’na partisinin milletvekilleri ve kurmaylarının da eşlik edeceği program şöyle duyuruldu:

Ahmed-i Hani Türbesi Ziyareti(Yer: Doğubeyazıt / Saat: 14.00)

Doğubeyazıt İş Dünyası ile Toplantı (Yer: Ararat Restoran / Saat: 14.15)

Ağrı Esnaf Ziyareti (Yer: Ağrı Cumhuriyet Caddesi / Saat: 17.30)

Gençlik kollarından 'provokasyon' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Ağrı CHP Genlik Kolları'ndan açıklama geldi. Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Genel Başkanımız saat 17.00‘de Ağrı da olacaktır. Bugün gerçekleşecek provakatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur tüm kamuoyunun bilgisine..." ifadeleri kullanıldı.

AKP’li Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla yürümüştü

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gece yarısı ellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grupla şehir merkezinde yürümesi gündem oldu. Görüntülerin Ağrıspor'un satışı üzerinden çıkan bir kavganın ardından çekildiği ileri sürülmüştü.