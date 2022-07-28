AKP’li Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla yürüdü

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle birlikte kent sokaklarında yürüdü. İddiaya göre Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında Ağrıspor’un satışı üzerinden kavga çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kavga sonrası Sayan, uzun namlulu silah taşıyan koruma ve yakınları ile birlikte kent sokaklarında yürüdü. Sayan, kavgada bazı yakınlarının darp edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Sayan’ın silahlarla yürüdüğü görüntüler bazı sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı.

