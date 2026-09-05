Üsküdar seçimi için yeni hamle: Belediye Başkan Yardımcısı Çelik tutuklandı

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçimini kaybeden AKP önce seçimi iptal ettirmiş, ardından belediye meclis üyelerini gözaltına aldırarak ve transferler yaparak seçimi kazanmaya girişmişti.

Bugün yapılması planlanan seçim ise ertelenmişti. CHP ve Yeni Parti grupları, gözaltındaki meclis üyelerinin oylamaya katılabilmesini sağlamak amacıyla oturuma katılmamış, çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim, gözaltı sürelerinin dolacağı 8 Eylül tarihine bırakılmıştı.

CHP ve Yeni Parti'nin bu hamlesine bir karşılık AKP'den yeni bir adım geldi.

2 Eylül'de gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'in de arasında bulunduğu üç kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılık ifade işlemi tamamlanan Çelik, Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Seçimde oy kullanma yetkisi olan ve 3 Eylül'de gözaltına alınan Ekrem Baki halen emniyette bulunuyor.

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Ne olmuştu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta başkan vekili seçimi için toplanmıştı.

İlk turda 26 oy alan CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oyla seçimi kazanırken AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı.

AKP’nin seçim sonucuna yönelik usulsüzlük itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP’nin itirazını reddetmesiyle seçimin 5 Eylül’de yenilenmesi kesinleşmişti.

Yenileme kararının ardından CHP’li belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar düzenlenmiş; Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alınmış, Nihat Doğan ile Divan Başkanı Ali Aral ise ifadeye çağrılmıştı.

Seçime iki gün kala Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

Belediyede şu anda oy kullanabilecek 21 CHP, 20 AKP ve 2 MHP meclis üyesi bulunuyor.

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