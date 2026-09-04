Sandık artık sadece dekor: Üsküdar ve Yüreğir'de yaşananlar AKP'nin siyasi darbesinde yeni bir boyut

AKP, sandıkta kaybettiği yerel yönetimleri tehdit, şantaj, siyasi operasyonlar ve ısmarlama yargı kararlarıyla tek tek ele geçiriyor. Türkiye'de seçimlerin ve halk iradesinin fiilen ortadan kaldırıldığı, sandığın yalnızca iktidar partisinin kazandığı senaryolarda bir anlam taşıdığı karanlık bir tablo dayatılmaya devam ediliyor.

Kayyım atamalarıyla olağanlaştırılmaya çalışılan siyasi gasp süreci, artık çok daha sinsi yöntemlerle belediyeleri hedef alıyor. "Hukuk" adı altında devreye sokulan İdare Mahkemesi kararları, belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar, kumpas tehditleriyle dikte edilen istifalar ve seçim öncesi yapılan "transferler"...

AKP kurduğu operasyon ağıyla yerel yönetimlerin aritmetiğini zorla kendi lehine çevirirken, düzen muhalefetinin iç kavgaları, ilkesizlikleri ve koltuk pazarlıkları da iktidarın bu operasyonlarına geniş bir manevra alanı açıyor.

Seçimlerin hükmünün kalmadığını kanıtlayan bu siyasi darbelerin son adresleri ise İstanbul Üsküdar ve Adana Yüreğir belediyeleri oldu. Her iki ilçede de belediye başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreç, kısa sürede AKP'nin yeni belediyeler kazanmasına yönelik mücadelesine dönüştü.

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Üsküdar: Seçim iptali, gözaltılar ve transferler...

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" ve "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırma kararının ardından 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde vekilliği için seçim yapıldı. Dört tur süren seçimi, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak kazandı. AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalırken dört oy ise geçersiz kabul edildi.

Seçim, tartışmalar ve gerilimlerle tamamlandı fakat Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "Üsküdar'da millet iradesine çökmeye çalıştılar" açıklaması, AKP'nin Üsküdar Belediyesi'nden vazgeçmeyeceğine işaret ediyordu:

"Bir sinsi planla insanlar aileleriyle tehdit edilmiş. Çocuklarıyla tehdit edilmiş. Burada görev yapan arkadaşlarımız, çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Birtakım teklifler verilmiş, birtakım rakamlar konuşulmuş. Ve o sinsi planın sonrasında dördüncü tur oylandı. Ve Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar'da belediye başkan vekili olarak seçilmiştir."

Ve AKP sandıkta kazanamadığı yarış için yeni bir hamle yaptı: Bazı oyların geçersiz sayıldığı iddiasıyla seçimi yargıya taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi ise oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimin yürütmesini durdurdu ve kararı iptal etti.

İptal kararının ardından, meclisteki dengeleri etkileyebilecek gelişmeler yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilmesi nedeniyle partide yaşanan bölünme, belediyeleri ve belediye meclislerini de etkiledi. Bunlardan biri de Üsküdar oldu. Parti yöneticileri, üçüncü turda AKP adayına oy verdiğini öne sürdükleri iki meclis üyesinin partiden istifa ettirildiğini açıkladı.

CHP'nin yaşadığı kavga ve bu kavga nedeniyle kaybettiği kanın yanı sıra AKP de yargı sopasını bir kez daha sahaya sürdü. Önce Dedetaş'ın tutuklandığı, "suç örgütü" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yeni operasyonla İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki gözaltına alındı.

Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yenilenmesinin "uygun görüldüğünü” açıkladı.

Fakat CHP aleyhine gelişmeler bunlarla da sona ermedi. 31 Mart'ta elde ettiği başarı, AKP'ye kaptırdığı belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle fiyaskoya dönen CHP, seçime kısa bir süre kala yine "transfer" mağduru oldu. CHP'li dört Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, dün akşam partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

İlk seçimin yapıldığı dönemde 27 meclis üyesi bulunan CHP, yalnızca 22 oy alabilmişti. Partiden istifa ettirilenler, gözaltına alınanlar ve AKP'ye geçenlerle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nin de aritmetiği değişti. Şu anda mecliste 23 üyesi bulunan CHP'nin üç üyesi de gözaltına alınınca, oy kullanabilecek kişi sayısı 20'ye düştü. AKP'nin son transfer hamlesiyle Cumhur İttifakı'nın koltuk sayısı ise 21'e yükseldi.

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta.

Yüreğir: İki defa kazanılan seçim ve AKP'ye devredilen koltuk...

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "rüşvet vermek” suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Demirçalı’nın görevden alınmasının üzerine Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere 29 Nisan'da toplandı. CHP grubu meclis üyesi Cafer Boyraz'ı, Cumhur İttifakı ise AKP'li meclis üyesi Tarık Özünal’ı aday gösterdi. Seçimin ilk iki turunda adaylar gerekli oya ulaşamazken, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylamasında 21 oy alan Boyraz, başkan vekilliğine seçildi.

15 oy alan AKP'li Tarık Özünal ise seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren Adana 2. İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin üçüncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

Söz konusu kararın ardından Adana Yüreğir Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği seçimi 31 Temmuz'da tekrarlandı.

Başkan vekilliği seçiminin üçüncü turunda CHP'nin adayı Cafer Boyraz 18, AKP'nin adayı Tarık Özünal 19 oy aldı. Bu turda bir adayın seçilebilmesi için gerekli olan 20 oya ulaşılamaması nedeniyle seçimin dördüncü turuna geçildi. En çok oyu alan adayın seçileceği dördüncü turda ise CHP 19, AKP 17 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte CHP'nin adayı Cafer Boyraz, ikinci kez başkan vekilliği seçimini kazanmış oldu.

Ancak AKP tekrarlanan seçimin sonucuna da itiraz etti ve konu yeniden mahkemeye taşındı. Kurallara göre seçimi CHP'nin kazanmasına karşın Adana 2. İdare Mahkemesi, dördüncü turu iptal etti ve görevin Tarık Özünal’a verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme söz konusu kararı ise "seçime yönelik itirazların sürmesinden dolayı huzur ortamının bozulabileceğine" yönelik iddiayla gerekçelendirdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurmaya yönelik kararı şu ifadelerle duyuruldu:

"Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu seçim işlemlerinin yürütmesinin devamı halinde seçime yönelik itirazların sürmesi sebebiyle davalı idarenin karar alma organlarının faaliyetine devam edebilmesinin ortadan kalkacağı, seçilen kişinin belediye başkanının yetkilerini kullanacağı, huzur ortamının bozulabileceği bu nedenle de hizmetin görülmesinde ve yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği, bu durumun telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

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