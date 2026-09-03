Yüreğir'de seçim oyunu: CHP kazandı, koltuk kurallara aykırı şekilde AKP'ye verildi

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "rüşvet vermek” suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Uzaklaştırma kararının ardından Yüreğir Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapılmış ve 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz göreve gelmişti.

Seçimde 15 oy alan AKP'li Tarık Özünal'ın seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıması üzerine İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına ve seçimlerin üçüncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar vermişti.

Yüreğir Belediye Meclisinde tekrarlanan seçimi CHP'nin kazanmasına rağmen, kurallara aykırı bir şekilde seçimin kazananı AKP ilan edildi.

Son tur iptal edildi, üçüncü tur geçerli sayıldı

Adana Yüreğir Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği seçimi tekrarlandı.

Başkan vekilliği seçiminin üçüncü turunda CHP 18, AKP 19 oy aldı. Bu turda bir adayın seçilebilmesi için gerekli olan 20 oya ulaşılamaması nedeniyle seçimin dördüncü turuna geçildi.

En çok oyu alan adayın seçileceği dördüncü turda ise CHP 19, AKP 17 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla seçimi CHP adayı kazandı.

Kurallara göre seçimi CHP'nin kazanmasına karşın, dördüncü tur iptal edildi ve üçüncü turda AKP adayının 19 oyla salt çoğunluğu sağladığı iddiasıyla görevin Tarık Özünal’a verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya dair açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu karar açıkça hukuka aykırıdır. Yüreğir Belediye Meclisinin iradesi mahkeme kararıyla tersine çevrilemez. Bu karara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır" dedi.

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