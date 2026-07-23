AKP istedi, mahkeme durdurdu: Yüreğir Belediye Başkan Vekili seçimi tekrarlanacak

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "rüşvet vermek” suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Uzaklaştırma kararının ardından Yüreğir Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapılmış ve 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz göreve gelmişti.

Seçimde 15 oy alan AKP'li Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

Boyraz: Hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz

Yazılı açıklama yapan Başkan Vekili Cafer Boyraz, mahkemenin kararına tepki gösterdi.

"Hiç kimse Yüreğir halkının iradesini hukuki dayanaktan yoksun iddialarla gölgeleyemez" diyen Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse millet iradesini asılsız iddialar ve hukuka aykırı yöntemler üzerinden tartışmaya açamaz. Biz hukuka ve yargıya saygılıyız. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Boyraz, kararın tebliğinden itibaren yasal süre içinde gerekli itirazın Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacağını bildirdi.

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