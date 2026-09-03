AKP’nin Üsküdar oyunu: Seçimi iptal ettir, üyeleri gözaltına al, yeni seçim yap

İstanbul Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde kaybeden AKP önce seçimi iptal ettirdi, şimdi de gözaltılarla seçimi kazanmaya çalışıyor.

Dün Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yeni operasyonda iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Bugün de İBB’ye yönelik yeni operasyonda bir meclis üyesi daha gözaltına alındı.

Tam da dünkü gözaltıların ardından başkan vekili seçimleri için tarih belirlendi.

Üsküdar’da 3 CHP’li belediye meclis üyesi gözaltındayken 5 Eylül Cumartesi günü başkan vekilliği için seçim yapılacak.

Dedetaş’ın tutuklanması sonrası yapılan belediye başkan vekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 5 Ağustos’ta 22 oy alarak başkanvekili seçilmişti.

AKP, seçimde bazı oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle sonucu yargıya taşımış, İstanbul 2. İdare Mahkemesi de seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu süreçte CHP içinde de tartışma yaşanmış, parti yöneticileri, üçüncü turda AKP adayına oy verdiğini öne sürdükleri iki meclis üyesinin partiden istifa ettirildiğini açıklamıştı.

Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı itiraz da dün Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilince, başkan vekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı. Ve İstanbul Valiliği 2 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasından saatler sonra başkan vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yenilenmesinin "uygun görüldüğünü” açıkladı.

Üyelerin gözaltı süresi devam ederken seçim yapılacak

5 Eylül Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi’nde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi 2 belediye meclis üyesinin ardından bu sabah İBB’ye yapılan yeni operasyonla İBB ve Üsküdar Meclis Üyesi Ekrem Baki de gözaltına alındı.

Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Sözcüsü Tarık Balyalı dün yaptığı paylaşımda gözaltına alınan 5 Eylül’deki yeni seçimin belediye meclis üyeleri gözaltındayken yapılacağını belirterek “Ne diyorlardı ‘Türkiye’de yargı bağımsızdır’ değil mi? Türkiye’de yargı bağımsız filan değil aksine sonuna kadar ‘siyasidir’” dedi.

İptal edilen seçimde İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya CHP’nin adayı, Dündar Ziya Gültekin’in ise AKP’nin adayı olarak yarışmıştı. CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin 17 meclis üyesi bulunuyordu. Çetinkaya 22 oy alarak kazanmış, AKP adayı Gültekin 18 oyda kalırken dört oy ise geçersiz kabul edilmişti.

İstanbul Valiliği'nin dünkü açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarık Balyalı, iptal edilen seçim sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı:

- Önce Belediye Başkan Vekilliği 3. Turunda AKP’ye oy veren 2 CHP’li Meclis Üyesi partilerinden istifa ettirildi.

- Bugün 4 Belediye Meclis Üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 Belediye Meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün gözaltında kalacaklar.

- Belediye Meclis Üyelerimizin gözaltına alınmasından bir kaç saat sonra İstanbul Valiliği yeni Belediye Başkan Vekilliği seçim tarihini belirledi.

Bu şartlarda Belediye Başkan Vekilliği seçimi, Belediye Meclis Üyelerimiz gözaltındayken 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.”

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