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İBB’ye yeni operasyon: Kent Lokantaları’ndan sorumlu müdür dahil 12 gözaltı

İBB'ye sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da aralarında olduğu birçok isim gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 03.09.2026 , 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 , 08:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni bir operasyon düzenlendi.

İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu birçok isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltında alınırken 12 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemleri yapılıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre gözaltına alınan isimlerden bazıları şu şekilde:

- İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen

- Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy

- İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural

- Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına

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