Üsküdar Belediyesi’ne operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından, başkanvekili seçimi yapılmış ve seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AKP’li meclis üyelerinin itirazı üzerine yapılan seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre gözler Üsküdar Belediyesi’nde yeniden başkanvekili seçimi yapılıp yapılmayacağındayken yeni gözaltı haberi geldi. Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

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