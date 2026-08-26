Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yürütme durduruldu: Görevi, birinci veya ikinci meclis başkan vekili yürütecek

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesince Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine ilişkin, belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ise ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüteceğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli, 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçimine ilişkin alınan 5 Ağustos 2026 tarihli, 76 Nolu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince "dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca" yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır." denildi.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

Dört tur süren seçimlerde Çetinkaya, son turda 22 oy alırken AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Dört oyun geçersiz sayılmasının ardından seçimi CHP’nin adayı Çetinkaya kazanmıştı.

AKP'li belediye meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin ise, Çetinkaya’nın başkanvekili seçildiği 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının iptalini istemişti.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine hükmetti.

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