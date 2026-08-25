AKP itiraz etti, mahkeme durdurdu: Üsküdar'da başkanvekili seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlamalarıyla 31 Temmuz’da tutuklanmıştı. 1 Ağustos’ta da görevden uzaklaştırılmıştı.

5 Ağustos’taki Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi için CHP Sibel Tan Çetinkaya’yı, AKP ve MHP ise AKP’li Dündar Ziya Gültekin’i aday göstermişti.

Birinci turda Çetinkaya 26 oy, Gültekin 16 oy almıştı. İkinci turda Çetinkaya 26 oy, Gültekin’se 16 oy almıştı.

Üçüncü turdaysa Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy almış, beş oy geçersiz sayılmıştı. Sonuca parti grupları karşılıklı itiraz etmişti.

Dördüncü tur oylamada Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye başkan vekili seçilmişti. Gültekin’se 18 oy almış, dört oy geçersiz sayılmıştı.

Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuş, AKP Meclis Divanı’na itiraz dilekçesi sunmuştu.

Habertürk’ün haberine göre İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi’nde Çetinkaya’nın belediye başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.

Mahkemeye göre geçerli oylar geçersiz sayılmış

Mahkeme, seçimde üçüncü turda geçersiz sayılan 5 oyda hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek, seçimin “objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği” değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme ayrıca üçüncü ve dördüncü turlar arasında 10 dakika ara verilmesinin ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandığını, bunun da seçimin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütüldüğüne ilişkin kuşkulara neden olduğunu kaydetti.

Bu gerekçelerle 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclisi kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.