Üsküdar Belediyesi'nde şimdi de 'transfer' hamlesi: Seçim öncesi dört CHP'li üye AKP'ye katıldı

İstanbul Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde kaybeden AKP önce seçimi iptal ettirmiş, ardından belediye meclis üyelerini gözaltına aldırarak seçimi kazanmaya girişmişti.

Tüm bu hamlelerin ardından, 5 Eylül'de yapılacak seçim öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'li dört Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Söz konusu transferleri sosyal medya üzerinden duyuran AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı. Üsküdar’a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız."

Ne olmuştu?

29 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek üzere 5 Ağustos’ta Üsküdar Belediyesi’nde seçim yapılmıştı.

Dört tur süren seçimi, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak kazanmıştı. AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalırken dört oy ise geçersiz kabul edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın CHP’nin adayı, Dündar Ziya Gültekin’in ise AKP’nin adayı olarak yarıştığı seçimde CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin 17 meclis üyesi bulunuyordu.

AKP'li belediye meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin ise, Çetinkaya’nın başkanvekili seçildiği 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının iptalini istemişti. Başvuruyu inceleyen mahkeme, oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine hükmetmişti.