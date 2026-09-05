Üsküdar Belediyesi’nde polis ablukası: CHP ve Yeni Parti grubu katılmadı, başkanvekilliği seçimi ertelendi

İstanbul Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi bugün yenilenecekti. Planlanan başkanvekillik seçimi nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren bina polis ablukasına alındı.

CHP’li Meclis üyelerinin oy kullanmaya gelmemesiyle mecliste yeter sayı bulunamadı. Seçim 8 Eylül 2026 saat 09.00’a ertelendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti grubuyla ortak karar aldıklarını ve seçime katılmadıklarını belirtti.

Gözaltındaki 2 CHP’li meclis üyesinin gözaltı süreleri seçimden önce doluyor. 2 meclis üyesinin gözaltı sürelerinin bitip dönmesi CHP yeniden mecliste çoğunluk olacak..

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'Katılmama kararı aldık, seçim ertelendi'

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu.

Ne olmuştu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi için toplanmıştı.

İlk turda 26 oy alan CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oyla seçimi kazanırken AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı.

AKP’nin seçim sonucuna yönelik usulsüzlük itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP’nin itirazını reddetmesiyle seçimin 5 Eylül’de yenilenmesi kesinleşmişti.

Yenileme kararının ardından CHP’li belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar düzenlenmiş; Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alınmış, Nihat Doğan ile Divan Başkanı Ali Aral ise ifadeye çağrılmıştı.

Seçime iki gün kala Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

Belediyede şu anda oy kullanabilecek 21 CHP, 20 AKP ve 2 MHP meclis üyesi bulunuyor.

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