Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim öncesi bir Belediye Meclisi üyesi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Salı günü Üsküdar Belediyesi’nde AKP’nin itirazı üzerine yenilenecek başkan vekili seçiminde oy kullanma hakkı olan İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de yer alıyor.

Üsküdar Belediyesi’ne dönük son operasyonda dün de Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik tutuklanmıştı.

Bugünkü tutuklamaların gerekçesi "ihaleye fesat karıştırma" iddiası oldu.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmaları, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen ve Vedat Taşdelen'in tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

AA’nın aktardığına göre savcılığın tutuklanması talep edilen 7 şüpheliye ilişkin hazırladığı sevk yazısında, Zabıta ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere scooter alınması ve başkanlık konutunda kullanılmak üzere gerçekleştirilen LED TV ve ses sistemleri alımı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporlarında, ihaleye katılımın "son derece" sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim şekilde ihalelerin yapıldığının tespit edildiği, kamunun zarara uğratıldığı öne sürüldü.

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