Üniversite öğrencileri yurttaki yemekten zehirlendi

Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumları’nda (KYK) ve kalan özel yurtlarda kalan yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, dün gece yarısından sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye getirildi.

Öğrencilerin yurtta yedikleri yemekten etkilendikleri belirtildi. Çoğu ayakta tedavi edilen öğrenciler, sabah saatlerinde taburcu oldu. Öğrencilerin yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

'Bizim yurtta 6 kişi daha böyle, her yurttan çıkıyor'

Arkadaşını hastaneye getiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Furkan Tuygun, "Bizim yurtta 6 kişi daha böyle, her yurttan çıkıyor. Muhtemelen okul yemekhanesinden olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yatan hasta bulunmadığını söyledi. Kızılkaya, "Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü KYK yurdunda da onlarca öğrenci yedikleri yemek ya da musluktan akan su nedeniyle zehirlenmişti. (İHA)