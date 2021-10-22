TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Öğrenci yurtlarında skandallar bitmiyor" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinin bir bölümü şöyle:

8 milyon civarında öğrenci üniversitelerde yüz yüze eğitime başladı.

Öğrencilerin ders çalışmak için odasının sıcak ve temiz olmasına, karnını abur cuburla değil sağlıklı bir şekilde doyurmaya, sefalet çekmeden okul gidip gelmeye, derslere yetecek internete ihtiyacı var. Ve bu asgari koşullar sağlanırken cebinde bir miktar harçlığın kalması da şart.

Oysa ne bu koşullar sağlanıyor ne harçlık kalıyor. Böcekli ve küflü yemekler, tuvaletlerde sabun olmaması, düzgün ulaşım olmadığı için köpek veya sokak çetesi saldırıları… Bir yandan da cepteki paranın bu koşullarda dahi hiçbir şeye yetmemesi…

Eylül ayında barınma krizinden bahsediyorduk. Ekim ayının sonlarına doğru gelirken öğrenciler isyan edecek noktaya geldiler.

Gazeteyi okumak için tıklayın: