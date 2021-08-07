Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Erol Uygun, kardeşi adına açtığı Instagram hesabı üzerinden "Sizin devletiniz benim yumruğum kadar etmez" ve "Sizin devletiniz sizin Halkımız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye birşey yapamaz illede bizi beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız cezamızı ben veririm." ifadelerini paylaşmıştı.

Uygun aynı hesap üzerinden gazetecilere tehditler savurmuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından dün tutuklanmıştı.