Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ümitcan Uygun hakkında "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle, diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C. "suç delillerini gizlemek suçu"ndan adli kontrol talebi ile başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Uygun "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un önceki gece evinde olduğu 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının cansız bedeni bulunmuştu.