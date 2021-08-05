Ümitcan Uygun gözaltına alındı: Gece evinde kaldığı kadın ölü bulundu

Ankara’da Aleyna Çakır’ın geçen yıl şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeni sabah yatağında bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte vakit geçirdi. Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kameralardan Ümitcan çıktı

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.