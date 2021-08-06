Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun önceki gece evinde olduğu 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının cansız bedeni bulunmasının ardından dün yeniden gözaltına alınmıştı. Uygun'un adına açılan bir sosyal medya hesabındansa abisi olduğunu belirten kişi gazetecileri tehdir eden mesajlar yayınladı.

Instagram üzerinden paylaşılan mesajda "medya fareleri" olarak nitelendirdiği basına emekçilerine yönelik "Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kışısel gorusecegim onlara ne kadar delikanlılar gorecegız he diz çöktürecem hepsine dizz analarından emdıgı sutu haram edıcem onlara haram" şeklinde ifadeler yazıldı (yazım ve imla hataları korunmuştur).

Söz konusu sosyal medya hesabında şu ifadeler eklendi:

"Sadece bu olay aydınlandıktan sonra gorusmek uzara kopek gıbı yalvaracaklar kopek tasmayla gezdırecem o farelerı ben sokakta"

Hesaptan paylaşılan diğer mesajlarsa şöyle:

"Adaletinizin Yolunu s.m iftiralar ile kimse kimseyi düşüremez"

"Sizin devletiniz benim yumruğum kadar etmez"

"Sizin devletiniz sizin Halkımız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye birşey yapamaz illede bizi beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız cezamızı ben veririm."

"Ben abisi olarak, her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim sizin burada yazdığınız yorumlar beni durdruamaz boşuna ben ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda;"

Öte yandan şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Esra Hankulu hakkında "geberdi" diyen kişi şu ifadeleri kullandı:

"Adli tıp raporu uyuşturucu dozunu yüksek aldı, kız oyüzden vefat etti veya geberdi farkeden birşey yok, . Gerçekler ortaya cikacak bundan eminim. Haberlere hessabu gündem olsun diye paylaşmak nedir ben buna anlam veremiyorum Müge anlı yine bu işin içinde bırakın artık herkes rahat etsin çileden çıkarmayın insanları kışkırtmayın he sunuda diyelim burada kardeşime dokunacak insan anasının karnından doğmamış buda bilineee"

Aleyna Çakır davasında da tehdit etmişti

20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamada bulunan Ümitcan Uygun'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu

25 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve Ümitcan Uygun akşam birlikte vakit geçirdi. Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Poliste ifade veren arkadaşları, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını ifade etti.

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, 'uyuşturucu temini' ve 'fuhuşa aracılık yapma' yönünden de inceleme başlatıldı.