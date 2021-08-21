Ümitcan Uygun bine yakın kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun, sosyal medya mecralarından "kendisine hakaret ettikleri" gerekçesiyle avukatı aracılığıyla bine yakın yurttaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan yurttaşlar arasında tanınmış oyuncular ve sanatçılar da yer alıyor.

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasının ardından tutuklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından "hakaret edildiği gerekçesiyle" avukatı suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında Kemal Doğulu, Deniz Akkaya, Hadise, Didem Şarman, Fatih Ürek ve Turgay Demirel gibi ünlü isimler de bulunuyor.

'Paylaşımlarda müvekkilim üzerinde baskı oluşturuluyor'

Hakaret suçlarına karşı davalar açan Uygun'un avukatı Alev Acar, yaptığı açıklamada "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta. Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uygun'un abisi Erol Uygun sosyal medya üzerinden gazetecileri tehdit eden paylaşımlarda bulunmuştu.