Ukrayna'da savaşın 44. günü

Rusya-Ukrayna savaşı 44. gününde sürüyor. İngiltere Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden "tamamen" çekildiğini açıkladı. ABD Ukrayna'ya 10 binin üzerinde anti-zırh sistemi ve binin üzerinde uçaksavar dahil silah sevkıyatını duyurdu. Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda ve Mauripol'de yoğunlaşmış bulunuyor. Kremlin'den "ciddi sayıda askerimizi kaybettik" açıklaması yapıldı. AB liderleri ise bugün Kiev'i ziyaret ediyor.

Gün boyu gelişmeler haberimizde...

AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Von der Leyen, krizin başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Von der Leyen, Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Zelenskiy'e Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan anketi sunarak, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız" diye konuştu.

Rusya: Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu deposunu imha ettiğini kaydetti.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, Novomihaylovka yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü” dedi.

Konaşenkov "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 126 uçak, 421 insansız hava aracı, 2 bin 24 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 225 çok namlulu roketatar sistemi, 876 sahra ve havan topu ile bin 923 adet özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

İngiltere Ukrayna'ya silah gönderecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya Starstreak hava savunma füzeleri dahil 100 milyon pound değerinde silah göndereceklerini açıkladı.

Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında, “Bugün, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna, daha fazla Starstreak hava savunma füzeleri, 300 tanksavar füze ve hassas mühimmat dahil, 100 milyon pound değerinde yüksek kaliteli askeri teçhizat ek olarak göndereceğini ilan edebilirim” ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması yönünde oy kullanan ülkeleri değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya dost olan ülkelerin Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması yönünde oy kullanmasına anlayışla yaklaştıklarını belirtti. Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, Sırbistan ve Macaristan gibi Rusya’ya dost olan ülkelerin Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması yönünde oy kullanmasını ve bu ülkelerle ilişkilerin değişme olasılığını değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, “Bu, anla ve bağışla meselesi değil. Bu, mevcut karmaşık durumu, emsali olmayan baskıyı ve hatta Rusofobi’ye zorlamayı anlama meselesi. Bir şekilde dengeli pozisyon almaya çalışan tüm ülkeler tüm bunları yaşıyor. Bunu anlayışla karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya 45 Polonyalı diplomatı sınır dışı ediyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 45 Polonyalı diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

Daha önce Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Polonyalı diplomatlar hakkındaki sınır dışı kararını doğruladı.

Polonyalı diplomatlara 13 Nisan'a dek ülkeyi terk etmelerinin istendiği bildirildi.

AFP'ye konuşan Türk yetkili: İki taraf da görüşmeleri Türkiye'de yapmaya istekli

Rusya ile Ukrayna arasında Buça kentinden gelen görüntülerin ardından askıya alınan görüşmelerin devamına ilişkin Türkiye'den bir yetkilinin açıklaması bugün AFP haber ajansı tarafından isimsiz olarak aktarıldı.

Ajans sözkonusu yetkilinin "Hem Rusya hem Ukrayna görüşmeleri Türkiye'de yapmaya istekli ancak ortak bir metinde anlaşmaktan çok uzaklar" dediğini duyurdu.

Aynı yetkili Donbass ve Kırım bölgelerinin statüsü ve güvenlik garantileri dahil "bekleyen bazı konular" olduğunu söylerken, görüşmelerin bir sonraki turuna ilişkin herhangi bir tarih belirlenmediğini dile getirdi.

Sberbank Rusya dışına döviz transferini durdurdu

ABD ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, 7 Nisan'dan itibaren yurtdışına tüm döviz transferlerini askıya aldı.

Slovakya S-300 sistemini Ukrayna'ya verdiğini duyurdu

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ülkesinin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye bağışladıklarını açıkladı. Facebook hesabından yaptığı açıklamada Heger bu adımın Slovakya'nın Rusya ile çatışmaya katıldığı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Heger "Slovak Cumhuriyeti'nin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'nın yardım talebini takiben Ukrayna'ya verdiğini teyit edebilirim. Sistemin bağışlanması Slovak Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki silahlı çatışmanın bir parçası haline geldiği anlamına gelmiyor" dedi. Hegel Slovakya'nın savunmasının "müttefiklerden gelecek ek füze savunma sistemiyle önümüzdeki günlerde güçlendirileceğini" açıkladı.

Rusya: Kramatorsk'taki tren istasyonuna Ukrayna saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren istasyonuna yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısındaki Dobropolye yerleşim bölgesinden Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir füze tümeni tarafından gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

Kremlin: Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Donetsk’te yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına Toçka-U roketleri ile düzenlenen saldırıya ilişkin, “Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor, bunun yanında Kramatorsk’ta bugün Rusya ordusu tarafından hiçbir askeri görev gerçekleştirilmemiştir ya da gerçekleştirilmesi planlanmamıştır” dedi.

Zelenskiy: Rusya Toçka-U füzesiyle vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kramatorsk'ta tren garına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdu" dedi. Zelenskiy "Binlerce sivilin tahliye beklediği sırada gerçekleşen saldırıda, 30 sivil hayatını kaybetti ve 100’ü aşkın sivil ise feci şekilde yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri bölgede. Rus işgalciler acımasız yöntemlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DHC: Kiev rejiminin savaş suçu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin Kramatorsk tren garına yönelik füze saldırısını "Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçu" olarak niteledi. Saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna ordusunda bulunduğunu belirten Puşilin, "Bu gerçekten vahşice bir provokasyon, Kiev rejimi tarafından işlenen yeni bir savaş suçu. Kiev rejiminin bu insanları kendi vatandaşları olarak görmediği bizim için aşikar. Bu saldırı, Ukrayna ordusunun son provokasyon olmayacak. Benzer askeri suçlara karşı koymak için mümkün olduğunca hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

DHC Halk Milisi sözcüsü Eduard Basurin ise "Kramatorsk'ta bir provokasyon gerçekleştirildi. Ukrayna hükümeti, yeni provokasyonlar hazırladıklarını gizlememişti. Önce Kramatorsk, Konstantinovka ve Slavyansk'tan tahliye yapılacağını duyurdular. İnsanlar, tren garları gibi kentten ayrılabilecekleri yerlerde toplanmaya başladı. Bir füze geldi ve yaklaşık 30 ölü var" diye belirtti.

Rusya: Kramatorsk'ta saldırı düzenlemedik

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya'nın Kramatorsk saldırısına karıştığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kiev milliyetçi rejiminin temsilcilerinin, Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen 'roket saldırısı' ile ilgili tüm açıklamaları provokasyon ve kesinlikle doğru değil" denildi.

Açıklamada "8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi bir operasyon düzenlemedi ve böyle bir operasyon ve planlanmamıştı" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı "Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görüntüleri görgü tanıkları tarafından yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını özellikle vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kramatorsk'taki saldırıda yaklaşık 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Basurin, Ukrayna hükümetinin önce Kramatorsk ve Slavyansk'tan tahliye yapılacağını duyurduğunu, daha sonra ise Toçka-U füzesiyle provokasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Kramatorsk'ta tren istasyonu vuruldu: En az 30 ölü, 100 yaralı

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonu roketle vuruldu. Onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, istasyonun Rusya tarafından vurulduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna birliklerinin istasyonu hedef aldığını ileri sürdü.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna devlet demiryolu şirketinden yapılan açıklamada istasyonun sivillerin tahliyesi için kullanıldığı, saldırı sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde yaralı olduğu belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Kramatorsk'a Toçka-U füzesi attığı belirtildi.

Japonya 8 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 8 büyükelçilik çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edileceklerini açıkladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Avrupa ülkelerinin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Washington'un da katılabileceğini söylemişti.

AB'den Kiev'e ziyaret

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek. Leyen ve Borrell Kiev'e doğru yola çıktıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar görüşmede "diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı". Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar'ın "Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade ettiği" belirtildi.

ABD'den Ukrayna'ya 12 bin anti-zırh sistemi

ABD Ukrayna'ya 12 bin anti-zırh sistemi ve "yüzlerce" kamikaze drone'u sevk etme taahhüdünde bulundu. Biden yönetiminden Perşembe akşamı yapılan açıklamada Ukrayna'ya gönderilen ve gönderilecek olan silahları kapsayan listede 12 binden fazla anti-zırh sistemi ile "yüzlerce" diye ifade edilen Switchblade kamikaze İHA'lar yer aldı.

ABD yönetimi Salı günü Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek silah desteğini onaylamıştı. Savaşın başından beri ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği 1,7 milyar doları buldu.

Kremlin: Ciddi sayıda askerimizi kaybettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın asker kaybına ilişkin açıklamada bulundu. Sky News’e konuşan Peskov, Rusya’nın asker kayıpları hakkında yöneltilen soruya “Evet, ciddi sayıda askerimizi kaybettik ve bu bizim için büyük bir trajedi” yanıtını verdi. Rusya son olarak 26 Mart tarihinde kayıp asker sayısını bin 351 olarak açıklamıştı.

İngiltere: Rus birlikleri Ukrayna'nın kuzeyinden çekildi

İngiltere Savunma Bakanlığı son askeri istihbarat değerlendirmelerine göre Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden Belarus ve Rusya'ya "tamamen çekildiğini" açıkladı.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı

Buça'daki görüntülerin ardından BM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada Borodyanka'daki durumun Buça'dan daha kötü olduğunu savundu.

Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin Batı, Rusya'yı sorumlu tutarken, Rusya sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.