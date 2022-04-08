Rusya: Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu deposunu imha ettiğini kaydetti.

Sputnik'teki habere göre Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin Kirovograd bölgesindeki Kanatovo askeri havaalanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin havacılık teçhizatının yanı sıra 54 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, Novomihaylovka yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü” dedi.

Konaşenkov "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 126 uçak, 421 insansız hava aracı, 2 bin 24 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 225 çok namlulu roketatar sistemi, 876 sahra ve havan topu ile bin 923 adet özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

'Mariupol'de Avrupalı paralı askerler tespit edildi’

6 farklı dilde konuşan Avrupalı paralı askerlerin Mariupol'de tespit edildiğini belirten Konaşenkov şöyle konuştu:

"Telsiz dinlemeleri, neo-Nazi taburu Azov militanları ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kalan birliklerine ek olarak, şehrin işgal altındaki bölgelerinde önemli sayıda yabancı paralı asker olduğunu gösteriyor. Telsiz konuşmalarının Ukraynaca ve Rusça dışında 6 Avrupa dilinde daha yürütüldüğü tespit edildi."