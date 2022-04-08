Zelenskiy 'Rusya Toçka-U ile vurdu', Kremlin 'Elimizde bu silahlar yok' dedi

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki Kramatorsk tren garına bugün düzenlenen saldırıda 30'un üzerinde sivil yaşamını yitirdi, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıyı Rusya'nın Toçka-U füzesiyle yaptığını iddia etti. Kremlin'den yapılan açıklamada "Kramatorsk garına Toçka-U roketleriyle saldıran Rusya değildi, elimizde bu silahlardan yok" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya ordusunun Kramatorsk'ta bugün herhangi bir saldırı düzenlemediğini bildirmişti. Bakanlık ikinci bir açıklama yaparak saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlendiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren istasyonuna yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısındaki Dobropolye yerleşim bölgesinden Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir füze tümeni tarafından gerçekleştirildi" denildi.

Zelenskiy: Rusya Toçka-U füzesiyle vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdu. Binlerce sivilin tahliye beklediği sırada gerçekleşen saldırıda, 30 sivil hayatını kaybetti ve 100’ü aşkın sivil ise feci şekilde yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri bölgede. Rus işgalciler acımasız yöntemlerine devam ediyor. Bizimle savaş alanında karşı karşıya gelecek güce ve cesarete sahip olmadıklarından, sivil nüfusu yok ediyorlar. Bu yapılan sınırı olmayan kötülüktür. Cezalandırılmazsa asla durmaz” ifadelerini kullandı.

Kremlin: Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donetsk’te yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına Toçka-U roketleri ile düzenlenen saldırıya ilişkin, “Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor, bunun yanında Kramatorsk’ta bugün Rusya ordusu tarafından hiçbir askeri görev gerçekleştirilmemiştir ya da gerçekleştirilmesi planlanmamıştır” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi bir operasyon düzenlemedi ve böyle bir operasyon ve planlanmamıştı" dedi. Bakanlık açıklamasında "Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görüntüleri görgü tanıkları tarafından yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını özellikle vurguluyoruz" denildi.

DHC Halk Milisi Sözcüsü: Önce insanları topladılar, sonra saldırı düzenlediler

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ise Kramatorsk tren garına yönelik füze saldırısını "Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçu" olarak niteledi. Saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna ordusunda bulunduğunu belirten Puşilin, "Bu gerçekten vahşice bir provokasyon, Kiev rejimi tarafından işlenen yeni bir savaş suçu. Kiev rejiminin bu insanları kendi vatandaşları olarak görmediği bizim için aşikar. Bu saldırı, Ukrayna ordusunun son provokasyon olmayacak. Benzer askeri suçlara karşı koymak için mümkün olduğunca hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

DHC Halk Milisi sözcüsü Eduard Basurin ise "Kramatorsk'ta bir provokasyon gerçekleştirildi. Ukrayna hükümeti, yeni provokasyonlar hazırladıklarını gizlememişti. Önce Kramatorsk, Konstantinovka ve Slavyansk'tan tahliye yapılacağını duyurdular. İnsanlar, tren garları gibi kentten ayrılabilecekleri yerlerde toplanmaya başladı. Bir füze geldi ve yaklaşık 30 ölü var" diye belirtti.