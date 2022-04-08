İngiltere Ukrayna'ya silah gönderecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya Starstreak hava savunma füzeleri dahil 100 milyon pound değerinde silah göndereceklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında, “Bugün, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna, daha fazla Starstreak hava savunma füzeleri, 300 tanksavar füze ve hassas mühimmat dahil, 100 milyon pound değerinde yüksek kaliteli askeri teçhizat ek olarak göndereceğini ilan edebilirim” ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Ukrayna’ya ayrıca kask, gece görüş cihazları ve kurşun geçirmez yelekler göndereceğini söyledi.