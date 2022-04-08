Johnson ve Scholz'dan Rusya'ya 'savaş suçu' suçlaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyla ilgili Rusya'yı suçladı. Johnson ülkesinin Ukrayna'ya daha fazla tanksavar ve uçaksavar füzelerini göndereceğini duyurdu.

Londra'da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya gelen Johnson görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Johnson Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin "savaş suçu" dedi. Saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlayan Johnson "Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Almanya Şansölyesi Scholz da "Sivilleri öldürmek bir savaş suçudur ve Rusya Devlet Başkanı bu savaş suçlarının sorumlusudur. Boris Johnson ve ben bu değerlendirmeyi paylaşıyoruz. Rusya'ya tekrar ateşkesi kabul etmesi ve birliklerini çekmesi çağrısı yapıyorum. Savaş derhal durmalı" dedi.

Kramatorsk'ta tren garına düzenlenen saldırıda 50'den fazla sivil yaşamını yitirirken Ukrayna ile Rusya saldırıya ilişkin birbirlerini suçluyor.