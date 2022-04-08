Ukrayna'daki gar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorks kentinde tren garına düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Ukrayna'nın Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, ölü sayısının 50'ye yükseldiğini, ölenlerden 5'inin çocuk olduğunu açıkladı.

Çok sayıda sivilin tahliye için toplandığı tren garı bu sabah saatlerinde Toçka-U füzesiyle vurulmuştu.

Ukrayna Rusya'nın saldırı düzenlediğini iddia ederken, Rusya iddiaları reddederek saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin Kramakorsk'un güneybatısındaki Ukrayna füze birliğince atıldığı açıklamasını yapmıştı.