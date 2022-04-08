AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Von der Leyen, krizin başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Sputnik'teki habere göre Von der Leyen, Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Zelenskiy'e Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan anketi sunarak, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız" diye konuştu.