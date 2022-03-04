Ukrayna savaşında 9. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 9. gününe girildi.

Gün içinde savaşta yaşanan tüm gelişmeler bu haberde...

Güncelleme 00.51

Fitch, Rusya'daki 32 bankanın kredi notunu düşürdü.

Güncelleme 00.37

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyada paylaştığı videoda Kiev'de olduğunu iddia etti. Zelenskiy, "Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" diyerek NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama kararına tepki gösterdi.

Güncelleme 00.08

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu ana kadar Ukrayna'dan ayrılan Türkiye vatandaşı sayısının 11 bin 24'e ulaştığını açıkladı. Çavuşoğlu, bugün 310 kişinin daha tahliye edildiğini belirtti.

Güncelleme 23.55

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya kökenli vatandaşlara yönelik ayrımcılığa karşı olduklarını belirtti.

Güncelleme 23.48

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırdığı iddia edilen Zaporijya Nükleer Santrali hakkında Rusya sorumsuzlukla suçlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığı açıkladı. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya ile diplomasinin mümkün olduğunu düşünmeye devam ettiğini söyledi. Psaki, "ABD, yabancı bir ülkenin liderini öldürmeyi desteklemiyor" dedi.

Güncelleme 23.02

Rusya'da, Twitter'a da erişim engelleme kararı alındı.

Güncelleme 22.50

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge kararı alınmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Putin'le görüşmeyi planlamadığı açıklandı.

Güncelleme 22.38

Avrupa'da doğalgaz fiyatları tarihi bir rekor kırarak 2400 doların üzerine çıktı.

Güncelleme 22.35

ABD yönetiminin, Rusya'dan ABD'ye gelen petrol ithalatını yasaklamayı planladığı iddia edildi.

Güncelleme 21.15

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında sahtekarlığın cezalandırılmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Güncelleme 21.14

Rusya'da Facebook'a erişimin engellenmesi kararı alındı

Güncelleme 20.35

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, “Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki diplomasi forumu sırasında görüşme düzenlemesini iyi bir fikir olarak görüyoruz” dedi.

Güncelleme 20.08

Karadağ, Rusya'ya hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Güncelleme 19.58

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli görüşmelerden biri gerçekleştirildi. İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Erdoğan'a, Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Düşmanlıklara son vermeliyiz" dedi.

Güncelleme 19.20

Ukrayna'da Rusya yanlısı tutumuyla bilinen 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi'nden milletvekili İlya Kiva, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin "alelacele Polonya'ya gittiğini" ve ABD'nin Varşova Büyükelçiliği'nde sığındığını söyledi.

Gün içerisinde Rusya Devlet Duması Sözcüsü Volodin, Zelenskiy'in Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etmiş ancak Ukrayna'nın yasama organı Verhovna Rada'dan konuya ilişkin yalanlama gelmişti.

Güncelleme 19.12

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın şu anda ağır bir bedel ödediğini, Ukrayna'daki çatışmaların Putin'in savaşı olduğu söyledi. Stoltenberg, "Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" diyerek Rusya'nın Ukrayna operasyonunu durdurması gerektiğini söyledi.

Güncelleme: 19.04

Zaporijya kentinde ve Harkov'dan sivillerin tahliyesi sürüyor.

Zaporijya'daki tren garında izdiham yaşandı. Harkov'da tahliyeler için uzun kuyruklar oluştu.

Güncelleme: 19.00

Boris Johnson 'suikast' fikrine sıcak bakmıyor

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Putin'e dönük suikast çağrılarına dönük İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü bu fikri onaylamadıklarını ifade etti.

Sözcünün ifadelerine göre İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in bunun yerine “korkunç eylemleri” nedeniyle uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanması gerektiğine inanıyor.

Güncelleme: 17.45

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Rusya'daki ürün ve hizmet satışlarının askıya alındığı duyuruldu.

Güncelleme: 17.32

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya müzakerelerinin iki gün içerisinde devam edeceği duyuruldu.

Güncelleme: 17.30

Almanya Başbakanı Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki mevcut krizi Cuma günü telefonda görüştü.

Güncelleme: 17.14

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye saati ile 19.30'da bir toplanacağı açıklandı.

Güncelleme: 16.52

İsviçre hükümeti, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını kabul etti

Güncelleme: 16.36

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ülkeden ayrılarak Polonya'ya gittiği iddia edildi.

Güncelleme: 16.01

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın çatışma durumlarından kaçınmak için Rusya ile iletişim kanallarını sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna’da kullanılan yasak bombalardan Rus Lider Putin’in sorumlu tutulacağını söyledi.

Güncelleme: 15.02

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sessizce yürütülmesi ve kamuya açıklanmaması gerektiğine inanıyor. Bu, sorunu çözme vizyonumuzu Kiev'e iletmek için bir fırsat.

Güncelleme: 14.59

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Rusya merkezli araştırma şirketleriyle artık yeni anlaşmalar yapmayacaklarını duyurdu.

Mamer, yaptığı açıklamada, "Komisyon, Avrupa Komşuluk Aracı sınır ötesi işbirliği programlarının yanı sıra Baltık bölgesi programında Rusya ve Belarus ile işbirliğini askıya aldı" denildi.

Güncelleme: 14.50

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri drone'u 'Inohodets'in neo-Nazi 'Aydar' taburunun komuta ve gözlem yerini imha ettiğini açıkladıhttps://t.co/zDiDxkCE3p pic.twitter.com/h95fwciUie — soL Haber (@solhaberportali) March 4, 2022

Güncelleme: 14.19

Kuzey Akım-2'nin operatör şirketi Nord Stream AG iflas başvurusunda bulundu. Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, haber yalanlanarak bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Güncelleme: 14.14

Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor.

"Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Durumu tırmandırmak veya ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek için bir neden görmüyoruz. Tüm eylemlerimiz yalnızca Rusya’ya karşı birtakım dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor."

Güncelleme: 14.06

Almanya İçişleri Bakanlığı: Alman departmanları, çatışmalara katılmak için Ukrayna'ya gitmek üzere Almanya'yı terk eden bir dizi aşırı sağcı hakkında bilgi sahibi.

Güncelleme: 13.42

Russia Today'in Telegram kanalı içerikleri, yerel yasaları ihlal ettiği iddiasıyla bazı Avrupa ülkelerinde erişime kapatıldı.

Güncelleme: 11.50

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO bir savunma ittifakıdır, çatışma aramıyoruz ama önümüze çatışma gelirse biz hazırız" dedi.

Güncelleme: 11.12

Romanya Dışişleri: NATO, ittifakın doğu kanadına yönelik tavrını yeniden gözden geçirmeli.

Güncelleme: 11.06

Swarovski Rusya'da satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Güncelleme: 10.59

Gazprom: Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını sürdürüyoruz.

Güncelleme: 10.45

Polonya: 24 Şubat'tan beri ülkeye Ukrayna'dan yaklaşık 624 bin kişi giriş yaptı.

Güncelleme: 10.31

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Ukrayna krizi konusunda bizi eylemsizlikle suçlayarak kendi sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor.

Güncelleme: 10.29

Norveç hükümeti, Rusya ile bilim ve eğitim alanındaki işbirliğini dondurdu.

Güncelleme: 10.28

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya ordusunun eylemleri hakkında yalan bilgi yayanlara hapis cezası verilmesini içeren düzenlemeyi onayladı.

Güncelleme: 9.55

Dün gece yaşanan çatışmanın ardından yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali, Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne girdi.

Ukrayna'da Nükleer Santral'de yangın

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, yangının santralin dışında çıktığını ve ünitelerinden birinin daha kapatıldığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" dedi.

Zelenskiy, "Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” diye konuştu.

Alınan son bilgi ise santraldeki yangının söndürüldüğü, bir can kaybı olmadığı şeklinde.

ABD ile Rusya arasında 'Ukrayna' adımı

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak istenmeyen bir çatışmanın önlenmesi amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı'yla doğrudan iletişim kanalı oluşturduğunu açıkladı.

İki taraf arasındaki hattın olası askeri olaylar ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla 1 Mart'ta kurulduğu ifade edildi.

'Üst düzey Rus komutan Ukrayna'da öldürüldü' iddiası

Batı basını, Rusya ordusuna bağlı 7. Paraşütçü Tümeni'nin komutanı Tümgeneral Andrey Suhovetski'nin bu hafta başında Ukrayna'da öldürüldüğünü iddia etti.

Associated Press, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde görevli subayların, Suhovetski'nin ölümünü doğruladığını öne sürdü.

Suriye'de de görev yapan 47 yaşındaki Suhovetski, aynı zamanda 41. Karma Birliği'nin ikinci komutanı olarak görev yapıyordu.

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