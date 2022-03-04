Putin’den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.

Hükümet toplantısında konuşan Vladimir Putin, diğer ülkelere Rusya’ya yaptırımları artırarak ilişkileri kötüleştirmemeleri çağrısında bulunarak komşulara karşı art niyet beslemediklerini söyledi.

“Eğer birileri Rusya’yla işbirliği yapmak istemezse her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız” diyen Rusya lideri, diğer ülkelere karşı ekonomik yükümlülükleri de yerine getireceklerini ifade etti.

“İlişkilerimizi kötüleştirmek için bir neden göremiyorum” diye konuşan Putin, Rusya'nın dostane olmayan eylemlere tepki verdiğini kaydetti.