Rusya uyarmıştı: NATO toplantısına İsveç ve Finlandiya da katıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın ittifak toplantılarının bir parçası olacağını söyledi.

Brüksel'de bugün gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, İsveç ve Finlandiyalı yetkililer de katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamalarda, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" demişti.

Stoltenberg konuşmasından şunları kaydetti: