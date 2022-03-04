Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 9. gününe girildi.

Gün içinde savaşta yaşanan tüm gelişmeler haberimizde yer alacak...

Güncelleme: 11.12

Romanya Dışişleri: NATO, ittifakın doğu kanadına yönelik tavrını yeniden gözden geçirmeli.

Güncelleme: 11.06

Swarovski Rusya'da satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Güncelleme: 10.59

Gazprom: Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını sürdürüyoruz.

Güncelleme: 10.45

Polonya: 24 Şubat'tan beri ülkeye Ukrayna'dan yaklaşık 624 bin kişi giriş yaptı.

Güncelleme: 10.31

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Ukrayna krizi konusunda bizi eylemsizlikle suçlayarak kendi sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor.

Güncelleme: 10.29

Norveç hükümeti, Rusya ile bilim ve eğitim alanındaki işbirliğini dondurdu.

Güncelleme: 10.28

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya ordusunun eylemleri hakkında yalan bilgi yayanlara hapis cezası verilmesini içeren düzenlemeyi onayladı.

Güncelleme: 9.55

Dün gece yaşanan çatışmanın ardından yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali, Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne girdi.

Ukrayna'da Nükleer Santral'de yangın

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, yangının santralin dışında çıktığını ve ünitelerinden birinin daha kapatıldığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" dedi.

Zelenskiy, "Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” diye konuştu.

Alınan son bilgi ise santraldeki yangının söndürüldüğü, bir can kaybı olmadığı şeklinde.

ABD ile Rusya arasında 'Ukrayna' adımı

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak istenmeyen bir çatışmanın önlenmesi amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı'yla doğrudan iletişim kanalı oluşturduğunu açıkladı.

İki taraf arasındaki hattın olası askeri olaylar ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla 1 Mart'ta kurulduğu ifade edildi.

'Üst düzey Rus komutan Ukrayna'da öldürüldü' iddiası

Batı basını, Rusya ordusuna bağlı 7. Paraşütçü Tümeni'nin komutanı Tümgeneral Andrey Suhovetski'nin bu hafta başında Ukrayna'da öldürüldüğünü iddia etti.

Associated Press, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde görevli subayların, Suhovetski'nin ölümünü doğruladığını öne sürdü.

Suriye'de de görev yapan 47 yaşındaki Suhovetski, aynı zamanda 41. Karma Birliği'nin ikinci komutanı olarak görev yapıyordu.