Boris Johnson: Putin suikaste uğramamalı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dönük suikast düzenlemeye çalışma fikrini desteklemediğini söyledi.

Düzenlenen basın brifinginde muhabirler tarafından yöneltilen "Rusya'dan birinin" ülke liderine suikast düzenlemesi çağrısında bulunan ABD'li Senatör Lindsey Graham ile Başbakan'ın aynı fikirde olup olmadığı sorusu üzerine sözcü bu fikre tamamen karşı olduklarını ifade etti.

Sözcünün ifadelerine göre İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in bunun yerine “korkunç eylemleri” nedeniyle uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanması gerektiğine inanıyor.

Sözcü, "Rus işgalinin bir an önce durdurulmasını talep eden Ukrayna halkının yanındayız. Putin'in yaptığı korkunç eylemlerden dolayı uluslararası bir mahkeme önünde hesap vermesi gerektiğini daha önce söylemiştik." dedi.

'Rusya'da yok mu bir Brütüs?' çıkışı

Çarşamba günü ABD'li Senatör Lindsey Graham, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın öldürülmesi ve Nazi Almanyası'nın yöneticisi Adolf Hitler'e dönük başarısız suikast girişimine atıfla “Rusya'da yok mu bir Brütüs? Rus ordusunda daha başarılı bir Albay Stauffenberg var mı?” demişti. Graham "Bunun sona ermesinin tek yolu, Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize - ve dünyaya - büyük bir hizmet yapmış olursunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın ABD'deki Büyükelçiliği açıklamayı şiddetle kınarken ve Washington'dan bu konuda Graham'dan hesap sormasını talep etti.