Uganda'da dolandırıcılar 'Covid aşısı satıyoruz' diye 800 kişiye su enjekte etti

Uganda'da özel firmaları kandıran dolandırıcılar 800'ün üstünde insana "aşı yapıyoruz" diye su enjekte ettiler.

Yetkililer, dolandırıcıların "aşısının" "her şeyden çok su içerdiğini" söyledi ve kurbanlara yasal (ve ücretsiz) bir aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

RT'nin haberine göre gruptan ele geçirilen belgeler, en az 812 kişinin sahte Covid-19 aşısı aldığını gösteriyor. Dolandırıcılar Haziran ayı sonlarında yakalandı. Ülkenin başkenti Kampala'da faaliyet gösteren grup, en az iki hemşire ve doktor kılığındaki üç kişiden oluşuyordu. "Hemşireler" tutuklanırken "doktor"sa hâlâ firarda.

Dolandırıcılar birkaç özel şirketi hedef alarak, çalışanlarını 'aşılatmaya' ikna etti ve doz başına 28 ila 56 dolar arasında ücret aldı.

Ele geçirilen "aşı tüpleri", Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen AstraZeneca aşılarına benzetilerek imal edilmişti.

Uganda Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Sağlık İzleme Birimi başkanı Dr. Warren Naamara, Ugandalı yetkililerin kontrol için Hindistan'a birkaç şişe gönderdiğini, Enstitü'nün onları hiçbir zaman üretmediğini veya ülkeye şüpheli aşılar temin etmediğini doğruladığını söyledi.

'Aşıların' sahte olduğu kanıtlanmış olduğu için, dolandırıcılık kurbanlarına gerçekte neyin enjekte edildiğine dair şüphe kısa bir süre endişeye sebep oldu. Ancak, yetkililer gruptan ele geçirilen sahte aşıların analizini tamamladıktan sonra, bunun zararsız olduğunu öne sürdüler.

Sağlık İzleme birimi başkanı, dolandırılan kişilerin dolandırıcılar tarafından zehirlenmemiş veya başka bir şekilde zarar görmemiş olsa da, yine de gidip devlet tarafından işletilen aşı tesislerinde yasal bir koronavirüs aşısı olmaları gerektiğini vurguladı.

Salgının başlangıcından bu yana Uganda, yaklaşık 90.000 koronavirüs vakası ve 2.400'den fazla ölüm bildirdi ancak az sayıda test yapan ülkede gerçek durumun çok daha ağır olduğu tahmin ediliyor.

Uganda'daki aşılama süreci, BM tarafından yürütülen COVAX aşı paylaşım programından yetersiz aşı gelmesi nedeniyle son derece yavaş. Aşı kıtlığı aşı merkezlerinde devasa kuyruklara neden oluyor.