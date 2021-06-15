ABD 1,3 milyon nüfuslu ülkeye 'bağışladığı' 80 aşının reklamını yapıyor

ABD aşı diplomasisi ve dayanışmada çığır açarak 1 milyon 366 nüfuslu Latin Amerika ülkesi Trinidad ve Tobago'ya Pfizer'ın Covid-19 aşısından 80 doz "bağışladı".

Pfizer'ın ABD'ye sattığı aşıların saklandığı her bir kutuda 195 aşı bulunuyor, yani ABD 1,3 milyonluk ülkenin ancak 40 kişisini aşılayacak kadar aşı vermekle kalmayıp aynı zamanda bir kutunun yarısını bile vermemiş oluyor.

Konuya ilişkin ABD'nin Port of Spain Büyükelçiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"ABD Hükümeti, Trinidad ve Tobago Hükümeti'ne Covid-19 aşı bağışında bulundu. Bu bağış 80 doz Pfizer aşısı içeriyor. ABD, Trinidad ve Tobago Hükümeti'ni aşılama çalışmalarında desteklemeye kendisini adamıştır. Her bir aşının önemli olduğunu düşünüyoruz."

USA Donates Vaccines to Trinidad and Tobago pic.twitter.com/5S0OTQfJU5 — U.S. Embassy POS (@USinTT) June 14, 2021

Aynı gün içerisinde Çin'in Trinidad ve Tobago Büyükelçisi Fang Qui, 200 bin doz Sinopharm Covid-19 aşısının Port of Spain kentine doğru yola çıktığını açıkladı.

ABD ilk aşı girişimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasından beri aşı istifleyen ülkeler arasında başta geliyor.