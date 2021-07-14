Tütünde hapis cezasının kaldırılması önergesi AKP'lilerce reddedildi

Meclis Komisyonundaki torba yasa görüşmelerinde sarmalık kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkartılarak hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin önerge AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medyada yaptığı paylaşımda tütün için verilen hapis cezasının 2 yıl ertelenmesi ve kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkarılarak hapis cezasının kaldırılması için verilen önergenin AKP'li milletvekilleri tarafından reddedildiğini duyurdu.

Abdurrahman Tutdere Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Plan Bütçe Komisyonundaki Torba Kanun görüşmelerinde, 'Hapis cezasının en az 2 yıl ertelenmesine ve sarmalık kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkartılarak HAPİS CEZASININ TAMAMEN KALDIRILMASINA' ilişkin verdiğimiz önergeler AKP MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ."

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