Tütünde hapis cezasının kaldırılması önergesi AKP'lilerce reddedildi

CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medyada yaptığı paylaşımda tütün için verilen hapis cezasının 2 yıl ertelenmesi ve kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkarılarak hapis cezasının kaldırılması için verilen önergenin AKP'li milletvekilleri tarafından reddedildiğini duyurdu.

Abdurrahman Tutdere Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Plan Bütçe Komisyonundaki Torba Kanun görüşmelerinde, 'Hapis cezasının en az 2 yıl ertelenmesine ve sarmalık kıyılmış tütünün kaçak statüsünden çıkartılarak HAPİS CEZASININ TAMAMEN KALDIRILMASINA' ilişkin verdiğimiz önergeler AKP MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ."