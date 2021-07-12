Eyleme katıldığı için gözaltına alınan 10 tütün üreticisi tutuklandı

Tütün üreticileri, ticaret yasağına getirilen "yetki belgesi" şartını yol kapatma eylemleriyle protesto etmiş ardından da çok sayıda tütüncü ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tütüncülerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medya hesabından, "Adıyaman’da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğüne tepki gösteren, anayasal haklarını kullanan 10 tütün üreticisi Anayasa ve kanuna aykırı olarak, keyfi bir kararla tutuklandılar. Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis. Bu mu adaletiniz?" diye yazdı.

Yetiştiriciler söz konusu yasanın iptal edilmesini talep ediyor.