Tütün üreticilerinin evine baskın, çok sayıda gözaltı var

Adıyaman ve Malatya’da tütün üreticileri tütün yasağını protesto etmek amacıyla bir süredir eylemdeydi.

Eylem yapan tütün üreticilerinin evlerine bu sabah saatlerinde baskın yapıldı.

TELE1’den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, en az 30 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, “Gözaltı sayısı artabilir. Tütüncü arkadaşlarımızın gözaltına alınma nedeninin yol kapatma eylemi olduğunu söylüyorlar ama bu yasal bir hak. Bugün haftanın son günü. İfadeler alınmazsa gözaltı süreleri uzayabilir. Barodaki avukatlarımızla bir araya geldik. Bir avukat arkadaşımız da ifadeler için görevlendirildi” dedi.