Tütün üreticileri Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nu trafiğe kapattı

Hükümetin tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirmesine karşı, Adıyaman ve Malatya'daki tütün üreticilerinin yol kapatma eylemlerinden sonra Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçelerindeki tütün üreticileri de eyleme geçti.

Tütün üreticileri, Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun 60'ıncı kilometresinde yolu trafiğe kapattı. Tütün üreticilerinin yolu barikatla kapatarak, trafik akışını durdurması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 300-400 tütün üreticisinin katıldığı ve yolu traktörle kapattığı yol kapatma eyleminde sık sık, "Tütünüme dokunma" sloganı atıldı. Tütün üreticilerin ipe geçirilen tütün yapraklarını boyunlarına geçirdiği eylemin başlamasıyla eylem yerine zırhlı araç eşliğinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tütün üreticilerinin jandarma ve polis ekipleriyle yaptıkları müzakereler uzun süre sonuç vermedi. Saat 12.00'de başlayan ve herhangi bir fiziki müdahalenin olmadığı eylem, saat 14.00 yürütülen müzakerelerin ardından sonlandırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre tütün yetiştiricilerinin müzakereler için Cuma gününe kadar eylemlerine ara verdiği öğrenildi.

Öte yandan tütün yetiştiricilerinin eylemlerine karşı Malatya ve Adıyaman bölgelerine çevre illerden çok sayıda asker getirildi. Malatya ve Adıyaman Karayolu'nda birçok noktada jandarma kontrol noktaları oluşturuldu.