Tütün üreticileri Adıyaman ve Malatya'da yol kapattı

"Yetki belgesiz tütün ticareti yasağı"na karşı tütün üreticilerinin eylemleri sürüyor. Tütün üreticileri, bugün de Adıyaman-Kahta ve Malatya-Çelikhan yollarını trafiğe kapatarak protesto eylemi yaptılar.

Yetki belgesiz ya da bildirimsiz tütün ticareti yapanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören düzenleme 1 Temmuz’da yürürlüğe girmiş; tütün üreticileri, söz konusu yasağa yönelik tepkilerini karayollarını trafiğe kapatarak göstermişlerdi.

ANKA'nın aktardığına göre tütün üreticileri, bugün de Adıyaman-Kahta ve Malatya-Çelikhan yollarını trafiğe kapattılar. Üreticiler, “Memleket sahipsiz” sloganı attılar. Protestocuların saatler süren eylemi nedeniyle kapanan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu arada tütün üreticisi bir yurttaş, "Şube başkanlarının, kooperatifin başındaki başkanların kişiliklerini araştırın. Bizzat sayın valimize de biz bunu izah ettik. Dört tane başkanın kişiliklerini araştırın. Zaten devlet de 'Bu adamlara kooperatif vermeyin' diyecektir. Yazık günahtır! Bizim ekmeğimizi elimizden almayın" dedi.