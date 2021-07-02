Tütün üreticileri yol kapattı: Tütünüme dokunma

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"nda dört yıl önce yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklanmış, bu yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüştü.

Yasanın 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya alınmasına tütün yetiştiricileri tepki gösterdi. Adıyaman merkez ile Çelikhan ilçesi ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde binlerce tütün yetiştiricisi söz konusu yasaya karşı yol kapatıp eylem yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sabah saatlerinde Adıyaman kent merkezinde bir araya gelen yüzlerce tütün yetiştiricisi söz konusu yasaya karşı yürüyüş düzenledi. Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatan tütün üreticileri Adıyaman Valiliği'ne yürüdü. Valilik binası önünde bir süre oturma eylemi yapan çiftçiler vali ile görüşmek istedi. Görüşme talebinin kabul edilmesi üzerine 15 kişilik bir grup vali ile görüşmeye gitti. Valilik ile görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine tütüncüler burada yolu kapatma eylemi yaptı. Tekrardan valilikle yapılan görüşmenin ardından tütüncüler yolu açarak eylemlerini sonlandırdı.



Çelikhan'da da tütün üreticileri söz konusu yasaya karşı Adıyaman-Çelikhan yolunu trafiğe kapatarak tepkilerini dile getirdi. Yol kapatma eylemi hâlâ sürüyor.

Yasanın iptali talep edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yasağa karşı tepkiler yükseldi. İlçeye bağlı Süngü Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce yetiştirici burada Malatya-Adıyaman karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yol kapatma eylemi hâlâ devam ediyor.



Yetiştiriciler söz konusu yasanın iptal edilmesini talep ediyor.