Tütün tekelinin deprem fırsatçılığı: Önce yasağı deldi, şimdi reklamını yapıyor!

Türkiye'nin ilk imzacıları arasında yer aldığı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin yasaklamasına karşın tütün şirketi Philip Morris International deprem için 40 milyon TL tutarında bağış fonu oluşturduğunu duyurmuştu.

Meryem Vitni şirketin bu bağışının hem hukuka aykırı hem de zararlı olduğunu soL'a yaptığı açıklamada anlatmıştı.

Vitni "Endüstri uzun zamandır, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerini Türkiye’de yasallaştırma ve pazarlama peşinde. AKP iktidarı, nikotinli ürünler söz konusu olması nedeniyle bu baskıya bugüne kadar dayandı. Şimdi yüklü deprem yardımı yapmak PMI’ye Türkiye’deki iktidar ile olan ilişkilerini ilerletmek için mükemmel bir fırsatı sunuyor" diye belirtmişti.

Şirket sosyal medya hesaplarından duyurduğu deprem bölgesine bağış açıklamasını bugün de haber ajanslarında "advertorial yayın" adı altında yayımlattı.

Tütün tekelinin bu reklam faaliyetine bir tepki de Türk Toraks Derneği'nden geldi.

Dernek "Yaşadığımız felakette yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan bir endüstrinin yardımı samimi olabilir mi?" başlığıyla bir basın bildirisi yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yılda 8.7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan tütün kullanımı, tütün endüstrisinin taktikleri ile her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Üstelik sadece aktif kullanımı değil 8.7 milyon ölümün 1.3 milyonu pasif içiciliğe bağlıdır ve %80’den fazlası düşük-orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Tütün endüstrisinin taktikleri, Afrika gibi en düşük gelirli bölgelerde bile tütün kullanımının son yıllarda giderek artmasına yol açmaktadır. 2019 verilerine göre dünyada 1 milyar insan sigara içmekte, %50’den fazlası Çin, Hindistan ve Endonezya’da yaşamaktadır. Ne yazık ki ülkemiz de halen dünyada tütün kullanımı açısından 7. sırada yer almaktadır.

Şu anda ülkemizde son 100 yılın en büyük felaketlerinden birini yaşamaktayız. Henüz 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depreminin yaraları sarılamadan daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Milletçe yardım için seferber olduk, hepimizin yüreği acıyla dolu. Ama büyük felaketleri bile fırsata çeviren zihniyetler de maalesef boş durmuyor. Dünya tarihinde bilinen pek çok örnekleri olduğu gibi Tütün Endüstrisi, Marmara Depreminde de yardımlarda bulunmuştur. Pandeminin başlangıç dönemlerinde bilim insanları aracılığı ile tütün kullanımının Covid enfeksiyonu riskini azalttığına dair yayınları olduğunu da biliyoruz. Şu anda yaşadığımız büyük felaket için de çok üzgün olduklarını ve Türkiye’ye her türlü yardımı yapacaklarını açıkladılar. Dünya Sağlık Teşkilatı Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesinin ana maddelerinden biri tütün endüstrisinin her türlü reklam, promosyon ve yardım kampanyalarının yasaklanmasıdır. Ülkemiz bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biridir.

İçinde yaşadığımız bu büyük felaketi her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açan bir endüstrinin fırsata çevirmesine engel olmalı ve gerekli önlemleri almalıyız!"